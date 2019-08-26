"Мы тебя замочим". Под Воронежем отдыхающие натравили собаку на рыбака

Мужчина долго объяснял, что гуляющий ротвейлер не опасен, в то время как женщина просто отдала собаке команду "взять".

Житель Воронежа отправился на водоём порыбачить, а отдыхавшая там семья натравила на него собаку.

Рыбаку не понравилось, что ротвейлер не привязан и свободно бегает, о чём он сделал замечание хозяевам собаки. После некоторых препирательств женщина дала собаке команду "взять" рыбака. Видео, которое снял пострадавший, публикует группа во "ВКонтакте" "Нетипичный Воронеж".

— Мы пришли порыбачить, рядом отдыхали муж и жена с собакой: выпивали, жарили шашлыки, слушали музыку. По территории носился их ротвейлер без поводка и намордника. Мы попросили привязать пса, а хозяин не отреагировал и начал вовсе прогонять нас! Потом его жена спустила на нас собаку. Итог плачевный: ротвейлер прокусил ногу! — приводит паблик слова автора видео.

Комментаторы новости разделились на два лагеря. Одни считают, что рыбак является незаслуженно пострадавшим от собаки и её хозяев. Другие же считают, что рыбак сам пришёл в лагерь отдыхающих, специально забравшихся в глушь, чтобы никому не мешать, и "начал качать права".

Лайф сообщал, что в прошлом месяце премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список из двенадцати потенциально опасных пород собак. И туда действительно не вошли ротвейлеры, о чём заверяет владелец собаки. Так что по закону им необязателен намордник и поводок.