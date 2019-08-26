"Мы тебя замочим". Под Воронежем отдыхающие натравили собаку на рыбака

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Мужчина долго объяснял, что гуляющий ротвейлер не опасен, в то время как женщина просто отдала собаке команду "взять".

Житель Воронежа отправился на водоём порыбачить, а отдыхавшая там семья натравила на него собаку.

Рыбаку не понравилось, что ротвейлер не привязан и свободно бегает, о чём он сделал замечание хозяевам собаки. После некоторых препирательств женщина дала собаке команду "взять" рыбака. Видео, которое снял пострадавший, публикует группа во "ВКонтакте" "Нетипичный Воронеж".

Мы пришли порыбачить, рядом отдыхали муж и жена с собакой: выпивали, жарили шашлыки, слушали музыку. По территории носился их ротвейлер без поводка и намордника. Мы попросили привязать пса, а хозяин не отреагировал и начал вовсе прогонять нас! Потом его жена спустила на нас собаку. Итог плачевный: ротвейлер прокусил ногу! — приводит паблик слова автора видео.

Комментаторы новости разделились на два лагеря. Одни считают, что рыбак является незаслуженно пострадавшим от собаки и её хозяев. Другие же считают, что рыбак сам пришёл в лагерь отдыхающих, специально забравшихся в глушь, чтобы никому не мешать, и "начал качать права".

Лайф сообщал, что в прошлом месяце премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список из двенадцати потенциально опасных пород собак. И туда действительно не вошли ротвейлеры, о чём заверяет владелец собаки. Так что по закону им необязателен намордник и поводок.

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