Житель Калужской области признал вину в жестоком убийстве ветерана — видео

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Житель Малоярославца, который обвиняется в избиении до смерти 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны, признал свою вину. Мужчина заявил, что раскаивается в содеянном. Суд в Калужской области арестовал его на два месяца, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Мужчине предъявили обвинение по двум статьям — "Разбойное нападение" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Напомним, 34-летний обвиняемый, который является наркоманом, воспользовавшись доверием пожилого мужчины, проник к нему в квартиру и нанёс ему не менее десяти ударов по голове и телу. После этого он похитил 50 тысяч рублей и скрылся с места преступления. Тело ветерана нашли 20 августа.

Позже губернатор Калужской области заявил, что убийца ветерана заслуживает смертной казни.