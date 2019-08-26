Макрон поправил журналиста, спутавшего индейского вождя и президента Ирана

Главу амазонского племени пригласили на саммит G7 неправительственные организации.

На пресс-конференции на саммите "Большой семерки" в Биаррице президент Франции Эммануэль Макрон поправил журналиста, который спутал имена президента исламской республики Иран Хасана Роухани и вождя индейцев каяпо Раони Метуктире.

— Вы сделали сюрприз, прибыл иранский министр иностранных дел (Мохаммад Джавад Зариф — прим.ред.). И мы узнали, что вождь Роани прибыл на G7 в Биарриц. Можете ли вы подтвердить эту информацию? Какое сообщение вы хотите передать президенту Болсонаро этим приглашением, — обратился к французскому президенту один из журналистов.

— Вождя зовут Раони. Роани (Роухани) — это тоже шеф, только не тот, что здесь, — с улыбкой ответил Макрон.

На совместной с президентом Чили Себастьяном Пиньерой пресс-конференции Макрон говорил, в частности, о решении проблемы горящих лесов Амазонии. Индейцы каяпо живут в восточной части Бразилии.

С президентом этой страны у Эмманюэля Макрона теперь напряжённые отношения. Дошло до того, что бразильский лидер начал шутить над женой Макрона Брижит.