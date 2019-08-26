Заявление по итогам саммита G7 уместили на одном листе

В нём упоминается в том числе ситуация на Украине, в Ливии и Гонконге, а также положение дел вокруг Ирана.

Обнародовано итоговое заявление, которое приняли участники саммита "Большой семёрки" во Франции. Оно оказалось небольшим — уместилось на одном листе.

— Саммит G7, организованный Францией в Биаррице, позволил главам государств и правительств достичь согласия по многим пунктам, кратко здесь перечисленным, — говорится в документе.

В первом пункте говорится, что "Большая семёрка" намерена добиваться изменения Всемирной организации торговли, чтобы сделать её более эффективной. Вторым пунктом значится ситуация вокруг ядерной программы Ирана. G7 намерена не допустить, чтобы у него появилось ядерное оружие, а также "содействовать миру и стабильности в регионе".

Третий пункт касается ситуации на Украине и намерения провести саммит в "нормандском формате" в ближайшие недели. Четвёртый посвящён Ливии: G7 призывает к политическому урегулированию.

Последний пятый пункт касается митингов в Гонконге. Участники G7 призывают избегать насилия.

Напомним, одним из вопросов на этом саммите также было предложение вернуться к формату G8 с Россией. За это выступает президент США Дональд Трамп. По данным СМИ, он даже поссорился с коллегами из-за их несогласия по этой теме.