Актёр из "Полицейского с Рублёвки" похудел на 40 килограммов

Артист Роман Попов похвалился таким достижением перед своим коллегой Евгением Куликом.

Российский актёр Роман Попов, известный по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублёвки", похудел на 40 килограммов. Об этом он рассказал в "Инстаграме".

Попов прокомментировал публикацию режиссёра фильма "Я худею" Алексея Нужного, в которой спросил актёра Евгения Кулика о его весе, а затем рассказал, что уже привёл себя в форму.

— Я похудел на 40 килограммов и перестал делить с Женькой персонажей во всех проектах, — написал Попов.

Ранее Лайф рассказал о звезде сериала "Кухня", которая похудела до 43 килограммов.