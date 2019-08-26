На Урале пациентке пришлось ползком добираться до кабинета врача

Теперь в медучреждении проверят доступность инфраструктуры и качество оказания медпомощи.

Прокуратура Свердловской области начала проверку после того, как региональные СМИ опубликовали видео с пациенткой, которая добиралась ползком до кабинета врача в медучреждении Краснотурьинска.

— После прохождения обследования сотрудница больницы оставила пациентку и пошла в кабинет флюорографии, чтобы забрать снимки. Она попросила (пациентку. — Прим. ред.) подождать, но, когда вышла, увидела, что пациентка ползком передвигается к кабинету флюорографии, после чего она уже эту пациентку увезла обратно в больницу, — рассказали РИА "Новости" в прокуратуре.

Теперь прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. И если в медучреждении найдут недочёты в качестве медобслуживания, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Буквально на днях Лайф рассказывал о случае в тюменской больнице, где женщину с отёком Квинке отказались принять, потому что у медперсонала оставалось пять минут до конца смены.