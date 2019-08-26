Суд вывел из-под ареста 121 миллион евро по делу Абызова

Его адвокат заявил, что сумма, о которой идёт речь, не имеет отношения к экс-министру.

Суд Москвы сегодня отменил арест 121 миллиона евро (почти 9 миллиардов рублей), наложенный в рамках уголовного дела против бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова.

— Апелляционная инстанция удовлетворила жалобу защиты, отменив решение об аресте на счетах 121 миллиона евро как вынесенное необоснованно, — передаёт ТАСС слова адвоката Сергея Дрозда.

Он пояснил, что сумма, о которой идёт речь, находилась на счете фирмы, не имеющей отношения к экс-министру.

Кроме того, Мосгорсуд направил в Басманный суд два материала в связи с тем, что апелляционная комиссия признала незаконность наложения ареста на другое имущество на сумму более полумиллиарда рублей.

Напомним, в июле суд продлил срок ареста бывшему министру на три месяца — до 25 октября. В целом имущества по его делу было арестовано на 27 миллиардов рублей.