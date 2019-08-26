Минэкономразвития снизило прогноз по росту реальных доходов населения

Нагрузка на россиян растёт в том числе из-за огромного количества взятых россиянами кредитов.

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных располагаемых доходов населения в России до 0,1% с 1% в 2019 году. По-прежнему ожидается рост реальных располагаемых доходов населения в 2020 году на уровне 1,5% и ускорение их увеличения в 2024 году до 2,4%. Об этом рассказал глава министерства Максим Орешкин, представляя обновлённый прогноз на 2020–2024 годы и актуализированный прогноз на 2019 год.

— Прогноз на 2019 год по показателям социальной сферы был несколько ухудшен по сравнению со сценарными условиями. С учётом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, как прогнозировалось ранее, — приводит РИА "Новости" слова министра.

Реальными располагаемыми денежными доходами называются те доходы, которые остаются после вычета обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Ожидается, что в 2021 году показатель вырастет на 2,2%, в 2022 и 2023 годах — на 2,3%, а в 2024-м рост составит 2,4%, отметил Орешкин.

По данным Росстата, согласно итогам первого полугодия 2019 года, реальные располагаемые доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении. Во втором квартале спад замедлился до 0,2% с 2,5% — в первом.

По словам Орешкина, из-за роста портфеля потребительских кредитов, который превышает номинальный темп роста доходов россиян, появился рост долговой нагрузки на население и, соответственно, рост процентных платежей.

Он напомнил, что темп роста задолженности по потребительским кредитам в текущем году находится в диапазоне 22–24% в годовом выражении. Однако Орешкин отметил, что после вступления в силу регуляторных ограничений с 1 октября 2019 года предполагается заметное снижение темпов роста потребительского кредитования.

Ранее президент России Владимир Путин выразил обеспокоенность в связи с медленным ростом реальных доходов населения.