В центре Москвы потушен пожар в женском монастыре

Пострадавших нет. Огонь успел нанести ощутимый ущерб — он охватил около 400 квадратных метров в административном здании.

В центре Москвы, на улице Рождественке, потушен пожар на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице.

Возгорание было полностью ликвидировано в 21:19. Распространение огня было остановлено ранее на площади 400 квадратных метров. На тушении было задействовано 56 пожарных и 17 единиц техники. Никто не пострадал.

Богородице-Рождественский монастырь — один из древнейших женских монастырей столицы. Был основан ещё в четырнадцатом веке. Он находится на пересечении Рождественского бульвара и улицы Рождественки. Лайф вёл прямую трансляцию с пожара.