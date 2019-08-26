Макрон назвал способ пригласить Россию на саммит G7 в следующем году

7

Эмманюэль Макрон. Фото © Flickr / Mutualité Française

Причиной того, что "Большая семёрка" собирается без лидера РФ, он назвал ситуацию на востоке Украины.

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал, что лидеры G7 не договорились по поводу возвращения России в организацию и расширения до формата G8. Однако Макрон заявил, что знает, как пригласить Россию на саммит в следующем году.

Страна — председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя. Однако вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно, — сказал он.

Французский лидер считает, что Россию неуместно приглашать в "Большую семёрку", пока не будет решён вопрос украинского кризиса. Именно для этого будет собираться "нормандская четвёрка" в сентябре.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на G7 в Штаты в следующем году, как лидер принимающей страны. Однако сомневается, что российский лидер согласится приехать.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×