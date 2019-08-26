Макрон назвал способ пригласить Россию на саммит G7 в следующем году

Французский президент Эмманюэль Макрон рассказал, что лидеры G7 не договорились по поводу возвращения России в организацию и расширения до формата G8. Однако Макрон заявил, что знает, как пригласить Россию на саммит в следующем году.
— Страна — председатель саммита G7 в следующем году может пригласить Россию в качестве гостя. Однако вопрос возвращения должен быть принят всеми странами-участницами единогласно, — сказал он.
Французский лидер считает, что Россию неуместно приглашать в "Большую семёрку", пока не будет решён вопрос украинского кризиса. Именно для этого будет собираться "нормандская четвёрка" в сентябре.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что готов пригласить президента России Владимира Путина на G7 в Штаты в следующем году, как лидер принимающей страны. Однако сомневается, что российский лидер согласится приехать.
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