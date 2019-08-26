На Украине заявили, что Киевская Русь должна "развалить Московию"

Автор такого призыва рассказала, что мечтает посетить Москву для участия в открытии "памятника жертвам сталинского голодомора".

Экс-глава Комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что Украина должна "развалить Московию" для спасения европейской цивилизации. Об этом она написала в своём фейсбуке.

— Киевская Русь должна развалить Московию как тюрьму народов. Это является миссией Украины — сдержать нашествие агрессора на европейскую цивилизацию, демократические ценности, — написала она.

Кроме того, политик заявила, что мечтает посетить Москву, чтобы поучаствовать в открытии "памятника жертвам сталинского голодомора". Она также выразила надежду, что в России захоронят тело Владимира Ленина и снесут все памятники Иосифу Сталину.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев одержит победу в "войне" с Москвой, а также пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком. Однако в Сети сомневаются в словах Омеляна.