В Анапе уволили полицейских за принуждение несовершеннолетней к сексу

Потерпевшая девушка оказалась волейболисткой, о случившемся она рассказала своему тренеру.

В Анапе прошла волна увольнений сотрудников полиции после того, как стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников ППС по обвинению в понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщили РИА "Новости" в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В связи с инцидентом начальник ГУ МВД РФ по региону назначил проведение служебной проверки, а также уволил ряд сотрудников правоохранительных органов по отрицательным мотивам.

— В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранён начальник Отдела МВД России по городу Анапе, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в паблике появилось сообщение, что в ночь на понедельник, 26 августа, в посёлке Витязево полицейские застали на пляже девушку и молодого человека. Как утверждается, парня отпустили, а девушку, запугивая отделом по делам несовершеннолетних, якобы склоняли к действиям сексуального характера. По информации паблика, девушка рассказала о случившемся своему тренеру по волейболу, а тот вызвал сотрудников полиции.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Понуждение несовершеннолетней к действиям сексуального характера" в отношении двух сотрудников правоохранительных органов.