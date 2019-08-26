На греческом острове на три месяца запретили полёты вертолётов после катастрофы

Такое распоряжение поступило из-за расследования для выяснения точных причин крушения 20 августа.

Управление гражданской авиации Греции специальным извещением запретило на три месяца полёты вертолётов около городка Галатас, с вертолётной площадки которого 20 августа вылетел вертолёт с двумя россиянами на борту, затем разбившийся у острова Порос. Об этом сообщил информационный портал Newsit.gr.

Управление гражданской авиации Греции издало извещение лётному составу, которым "на три месяца запрещены полёты вертолётов в районе Галатаса, включая посадки и взлёты, из-за расследования с целью выяснения точных причин крушения" 20 августа в морской акватории между Галатасом и Поросом, отмечает портал.

Распоряжение не распространяется на рейсы госслужб (медицинская, военная авиация и т.д.). Если расследование не будет завершено, то Управление гражданской авиации страны снова издаст такое извещение. Что касается причин трагедии, то Управление гражданской авиации ждёт результатов комиссии по расследованию авиационных происшествий.

Как стало известно ранее, вертолёт перед падением задел провода линии электропередачи. В результате погибли греческий пилот Никос Каристинос и двое россиян — основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов и Павел Аколинин. Лайф публиковал видео момента крушения.

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