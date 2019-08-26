Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в бассейне в Турции

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Пострадавшая Алиса. Фото © VK / Наталья А.

Медики считают, что её могут транспортировать в Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений.

Состояние девочки, которую затянуло в трубу бассейна при отеле в Турции, остаётся крайне тяжёлым, сообщили РИА "Новости" в пресс-службе Администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Состояние девочки на сегодняшний день оценивается как крайне тяжёлое, появилась субфебрильная лихорадка, — рассказал заведующий отделением реанимации Санкт-Петербургской Детской городской больницы № 1 Михаил Русак на видеозаписи, которую предоставили в пресс-службе.

На данный момент врачи считают, что состояние ребёнка позволяет осуществить транспортировку девочки Россию, однако это может быть сопряжено с высоким риском осложнений. Родители решили отказаться от транспортировки и не подвергать ребёнка таким рискам.

Правительство Петербурга организует лечение девочки в Детском городском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К.А. Раухфуса. В Турции помощь ребёнку будет оказываться при содействии МИД РФ.

К сожалению, участие российских специалистов в лечении пострадавшей будет крайне ограничено. Турецкая сторона действует согласно национальным медицинским протоколам. Договорённость о регулярных консультациях сохраняется, — сказано в сообщении.

Как сообщал Лайф, 12-летнюю Алису из Санкт-Петербурга затянуло в незакрытую трубу бассейна отеля Sunhill в турецком Бодруме. На помощь ребёнку нырнул отец, а также пришли другие гости отеля, они вместе вытащили девочку из воды. В результате происшествия она впала в кому, у неё четыре раза останавливалось сердце. Сотрудники отеля, где случилась трагедия, уже задержаны.

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