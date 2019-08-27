В Татарстане подросток продал стиральную машину, пока мамы не было дома

Информация о краже передана для разбирательства в отдел по делам несовершеннолетних.

Жительница Набережных Челнов написала заявление на сына в полицию за то, что он втайне от неё продал стиральную машину, сообщают "Челнинские известия".

По словам 53-летней потерпевшей, 13-летний сын, пока она отсутствовала дома, продал через Интернет стиральную машину. На что школьник потратил полученные деньги, пока не известно.

На данный момент уголовное дело по этому происшествию не возбуждено, проводится проверка. Информация о краже стиральной машины передана для разбирательства в отдел по делам несовершеннолетних.

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