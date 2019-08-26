Российский космонавт объяснил, почему Европа отказывается от ракет "Союз"

Европейское космическое агентство (ЕКА) отказалось от использования российских ракет "Союз" из-за давления со стороны США. Об этом пишет "360" со ссылкой на слова российского космонавта Павла Виноградова.

— Американцев всегда очень сильно волновали наши хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить, — уверен Виноградов.

Он отметил, что российская космонавтика не понесёт никаких потерь от решения ЕКА. Виноградов также добавил, что, по его мнению, количество полётов на "Союзах" не снизится.

— Кроме ЕКА, кроме Европы есть ещё много других стран, которые хотели бы побывать в космосе, — подчеркнул он.

По словам космонавта, в сентябре на "Союзе" полетит его коллега из ОАЭ.

В июле глава представительства ЕКА в РФ Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, летящим на МКС на корабле "Союз". На замену российским ракетам придут американские. По его словам, это связано с тем, что астронавты из Европы летают в космос по квоте США.