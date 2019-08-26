Умер экс-глава Volkswagen Фердинанд Пиех

Бизнесмена госпитализировали после посещения ресторана, причины смерти не называются.

Экс-глава автоконцерна Volkswagen Фердинанд Пиех скончался вечером в воскресенье, 25 августа, на 83-м году жизни. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, бизнесмена госпитализировали после посещения ресторана. Спасти его не удалось, причины на данный момент не называются.

Член автопромышленной династии "Порше" Фердинанд Пиех запомнился в первую очередь тем, что в 2009 году подписал соглашение о слиянии "Порше" и "Фольксвагена", наблюдательный совет которого возглавлял в 2002–2015 годах.