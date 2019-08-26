В Чехии расследуют ЧП с Boeing, пролетевшим пол-Европы на одном двигателе

Экипаж не предупредил о неисправности ни находящихся на борту людей, ни наземные службы.

В Чехии начато расследование против авиакомпании Smartwings, чей самолёт Boeing 737 со 170 пассажирами на борту прилетел из Греции в Прагу на одном двигателе. Об этом сообщил журналистам представитель Управления воздушными гражданскими перевозками Витезслав Гезки.

Как стало известно журналистам газеты Zdopravy, вскоре после взлёта с греческого острова Самос, спустя 20 минут полёта, на высоте более 10 километров над Эгейским морем у лайнера отказал левый двигатель. Командир корабля предпринял несколько попыток запустить его вновь, но безрезультатно.

Дальше, вместо того чтобы развернуть самолёт в обратную сторону или в направлении ближайшего аэропорта, как того требуют правила безопасности, экипаж принимает решение завершить рейс, для чего снижает лайнер и продолжает полёт. Лишь войдя в воздушное пространство Венгрии, командир предупреждает наземные службы о "технической неисправности", не уточнив, что имеет в виду неработающий двигатель.

Как отметил уже непосредственно диспетчер, обычно под такой формулировкой имеются в виду некритичные проблемы, например с системой кондиционирования салона. Спустя 2 часа 20 минут полёта лайнер благополучно сел в аэропорту назначения, и только тогда обнаружилось, что дело вовсе не в кондиционере.

Как отметил представитель УВГП Витезслав Гезки, подобное нарушение могло закончиться фатально для многих и продолжать полёт было категорически нельзя. В свою очередь представитель авиакомпании Владимира Дуфкова заявила, что их опытный экипаж на протяжении всего полёта держал ситуацию под полным контролем.

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