Власти Ставропольского края прокомментировали смерть роженицы в больнице

Единственная информация о течении беременности, которой располагали врачи, была известна только со слов пациентки, поскольку она наблюдалась в клинике другого региона.

Пока рано делать выводы о действиях медиков в Ставропольском крае, в чью смену в больнице умерла роженица. Сейчас нужно дождаться результатов экспертизы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Управление по информполитике правительства региона.

— В настоящее время рано комментировать как действия врачей, так и объём оказанной ими медицинской помощи. Сотрудники Андроповской районной больницы оказались в нестандартной ситуации, — сказала заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова, чьи слова приводятся в сообщении.

По её словам, пациентка больницы в селе Курсавка Ставропольского края наблюдалась в медучреждении Краснодарского края. В Курсавку она приехала на 40-й неделе беременности, а в районную больницу поступила уже в предродовом состоянии. Единственная информация о течении беременности, которой располагали врачи, была известна только со слов пациентки.

Теперь необходимо дождаться результатов патолого-гистологического исследования, которые появятся через две-три недели.

— Результаты экспертизы, а также оценка следственных органов, изучающих данное дело, лягут в основу выводов специальной комиссии ставропольского Минздрава, — добавили в управлении.

Напомним, пациентка скончалась во время родов из-за большой потери крови. По информации СМИ, родственники погибшей винят в её смерти медиков. Они полагают, что девушке ввели двойную дозу промедола, а потом оставили одну в реанимации. При этом один из врачей, по их словам, вовсе покинул рабочее место, а другой пошёл ставить себе капельницу.

Ранее в Иркутской области из-за пьяного водителя скорой помощи в ДТП погибла роженица.