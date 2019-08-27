Власти Дагестана помогут детям, чья семья погибла при камнепаде

Сиротам окажут финансовую помощь, а также предоставят одежду, обувь, продукты питания и предметы первой необходимости.

Власти Дагестана окажут помощь детям, чьи родители погибли в результате камнепада в Цумадинском районе республики, сообщает пресс-служба регионального министерства труда и социального развития.

— По поручению министра, сотрудники центра социального обслуживания населения вместе с представителями администрации по вопросам опеки и попечительства выехали в село Сильди для обследования жилищно-бытовых условий и определения мер для оказания первой необходимой помощи детям, — сказано в сообщении.

Кроме того, сиротам окажут финансовую помощь, а также предоставят одежду, обувь, продукты питания и предметы первой необходимости. Все необходимые социальные услуги будут оказаны детям на дому.

В пятницу, 23 августа, в результате камнепада машина упала в обрыв высотой в 500 метров. В автомобиле находились 37-летний житель села Сильди, его 36-летняя супруга, а также двое детей десяти и пятнадцати лет. Глава семьи, его жена и десятилетний ребёнок скончались на месте, а 15-летний сын спустя некоторое время, не приходя в сознание, умер в районной больнице. В семье осталось ещё трое детей, двое из них — дошкольники.