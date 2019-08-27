В Севастополе пенсионерка умерла на лавке около больницы, не дождавшись помощи

Местные жители попросили медиков хотя бы позвонить в скорую, но те ответили, что "не имеют права".

В Севастополе пенсионерка скончалась на скамейке недалеко от городской больницы, не дождавшись помощи врачей. Об этом в ВК написали волонтёры движения "Сердце Севастополя", сообщает РИА "Новости".

Перед этим женщина попала в хирургию другого медучреждения с травмой ног. После выписки бездомной женщине некому было делать перевязки, в незаживших ранах началось нагноение.

В таком состоянии женщину обнаружили горожане: она сидела на лавочке в пятидесяти метрах от больницы. В приёмном покое её принимать не стали. Местные жители попросили медиков хотя бы позвонить в скорую, но те ответили, что "не имеют права". После этого очевидцы сами вызвали врачей, однако пенсионерка умерла до их приезда. При этом, по словам горожан, бригада скорой прибыла лишь через час.

Как заявила местному телеканалу одна из жительниц, медики заметили женщину около больницы рано утром, но даже не вышли, чтобы ей помочь.

По словам депутата Заксобрания Севастополя Татьяны Щербаковой, у больной были все необходимые документы — паспорт, полис и СНИЛС.

СКР проводит проверку по факту произошедшего. Также ситуацию изучают в местном Депздраве, сообщил и.о. руководителя ведомства Сергей Шеховцов.