Британка лишилась рук и ног из-за камней в почках

По словам женщины, она вела обычный образ жизни и думала, что у неё развился простой аппендицит.

Мэнди Паркин из города Барнсли, Великобритания, обратилась в больницу с аппендицитом, не подозревая о своём куда более страшном диагнозе, и спустя месяц врачи были вынуждены ампутировать ей все конечности. Об этом сообщает DailyMail.

В конце июня 54-летняя владелица клининговой компании, бабушка троих внуков пришла в местную клинику с жалобой на подозрительные боли, которые, по её мнению, говорили о развившемся аппендиците. Однако врачи поставили ей диагноз камни в почках, а спустя ещё несколько часов обнаружили у неё сепсис в запущенном состоянии, который вскоре спровоцировал развитие полиорганной недостаточности и септического шока.

Ввиду тяжёлого состояния больной врачи приняли решение ввести пациентку в состояние искусственной комы. К середине июля её организм смог таки начать сопротивление болезни и женщина очнулась, однако за это время у неё начали чернеть конечности, из-за чего врачам пришлось ампутировать ей обе руки. Спустя ещё три недели медики были вынуждены удалить также и обе ноги. Кроме того, из-за сильнодействующих препаратов, которые помогли вернуть Паркин к жизни, она практически потеряла слух.

Сейчас британка проходит курс выздоровления, каждый день с ней занимается психолог и физиотерапевт. Женщина признаётся, что это испытание стало самым сложным для неё и семьи, она рассказала, что один из сыновей бросил работу, чтобы помочь справиться с этим. Он надеется, что спустя время сможет вернуться к привычной жизни с помощью протезов и слухового аппарата.

Ранее Лайф сообщал, что женщина лишилась ноги и пальцев, споткнувшись о собаку.