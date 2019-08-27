В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП — видео

В аварию попали от пяти до семи автомобилей, в том числе и несколько грузовиков.

В Москве в Лефортовском тоннеле произошло массовое ДТП с участием грузовиков.

Как рассказали очевидцы, в аварию попало от пяти до семи автомобилей, в том числе и несколько грузовиков.

На кадрах ролика видно, что, предположительно, водители совершили наезд друг на друга, двигаясь в попутном направлении. Данных о пострадавших нет.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. В столичном УГИБДД ГУ МВД РФ рассказали, что авария произошла днём в понедельник, 26 августа.