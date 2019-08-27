В Великобритании умер политтехнолог Тим Белл, работавший с Тэтчер и Ельциным

Британский политтехнолог Тим Белл, работавший со многими мировыми лидерами, в том числе премьером Британии Маргарет Тэтчер и президентом РФ Борисом Ельциным, умер 25 августа в Великобритании после непродолжительной болезни на 78-м году жизни. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на заявление семьи Белла.

Популярность Беллу принесли три успешные избирательные кампании Тэтчер, занимавшей пост главы правительства консерваторов с 1979 по 1990 год. Одним из самых известных ходов кампании 1979 года был плакат, направленный против основных конкурентов — Лейбористской партии. Постер со слоганом "Труд не работает", написанный большими чёрными буквами над изображением очереди людей, стоящих на биржу труда, со временем признали одним из самых эффективных и знаковых политических плакатов в Великобритании.

Лорд Белл был близким другом Маргарет Тэтчер до самого конца, и именно он сообщил о её смерти в апреле 2013 года.