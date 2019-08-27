СМИ: Штрафы можно будет обжаловать через портал госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязи) в 2020 году собирается запустить в тестовом режиме сервис по обжалованию штрафов за нарушение правил дорожного движения через портал госуслуг, сообщает газета вестия" со ссылкой на замглавы ведомства Максима Паршина.
Прототип сервиса представят к обсуждению во вторник, 27 августа, а в 2020 году его намерены запустить в тестовом режиме, добавил Паршин.
Благодаря сервису пользователь сможет получать уведомления о штрафах через госуслуги в день вынесения постановления о взыскании. Подать жалобу в электронном виде можно в течение десяти дней с момента получения извещения.
Кроме того, президиум правительственной Комиссии по цифровому развитию к 2021 году планирует создать сервисы для россиян для оформления в режиме онлайн пенсий и соцподдержки, медицинских справок и помощи при инвалидности, подачи документов для поступления в вуз и получения цифровых документов об образовании.
Отдельные сервисы также появятся для регистрации нарушений правил дорожного движения и благоустройства, получения уведомлений и обжалования штрафов онлайн, а также для оформления трудовых отношений.
Также предусматриваются сервисы по регистрации и оформлению паспортов, при рождении ребёнка или утрате близкого человека, при трудовой миграции или переезде в другой регион.
В списке также есть сервисы по образованию в России для иностранных граждан, оформлению онлайн земли под строительство, цифровому строительству, безбумажным перевозкам, получению разрешений для бизнеса в цифровом виде, а также его регистрации и господдержке.
К 2021 году планируется создать сервис для подачи заявлений в полицию онлайн, цифрового исполнительного производства, а также для осуществления правосудия с использованием интернет-сервисов.
Ранее в Госдуме предложили освободить водителей от штрафов, если информация о них не появилась на портале госуслуг в течение десяти дней с момента фиксации нарушения.
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