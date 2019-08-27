Работавшая с Мишель Обамой дизайнер Изабель Толедо умерла от рака

Дизайнер кубинского происхождения Изабель Толедо, чьи наряды надевали бывшая американская первая леди Мишель Обама, а также актриса Деми Мур, скончалась в США в возрасте 59 лет. Об этом пишет AP со ссылкой на заявление дизайнерской студии Толедо.

Причиной смерти женщины стал рак груди.

Изабель Толедо родилась на Кубе в 1961 году, а затем подростком переехала в Соединённые Штаты. Первую коллекцию дизайнер представила в 1985 году, однако особую популярность получила после того, как в её наряде лимонного цвета Мишель Обама появилась на церемонии инаугурации супруга, 44-го президента США Барака Обамы, в 2009 году. Среди прочих в нарядах Толедо красовались такие известные актрисы, как Деми Мур, Деби Мазар и Дебра Мессинг.