Пушков оценил слова Порошенко о "флаге Украины над Донецком"

По словам российского сенатора, никто, даже сам бывший украинский президент, уже не верит в эти слова.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в "Твиттере" заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о том, что над Донецком поднимут украинский флаг.

— Порошенко уже столько раз обещал гордо поднять украинский флаг то над Севастополем, то над Донецком, и с одинаковым "успехом", что в это уже никто не верит, как и он сам, — написал Пушков.

При этом сенатор отметил, что Киев продолжает вести себя так, чтобы Донецк и Луганск даже не допустили мысли об украинском флаге над городами.

Заявление об украинском флаге над Донбассом бывший президент Украины Пётр Порошенко сделал в рамках поздравления Донецка с 150-летним юбилеем. При этом год назад политик тоже обещал, что под контроль Киева вернутся "все города и сёла Донецкой и Луганской областей".