Пользователи пожаловались на сбои в работе Facebook

Пользователи социальной сети Facebook сразу нескольких континентов пожаловались на серьёзные сбои в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Первые сообщения о проблемах при пользовании соцсетью начали поступать около 21:32 мск. Наибольшее количество неполадок зафиксировано на территории Европы, в Германии, Великобритании, Испании, Франции и Польши. В России на нестабильность работы Facebook чаще остальных жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Масштабные сбои наблюдаются также в Северной Америке, где о проблемах сообщают жители Мексики, Канады и обоих побережий США. В Южной Америке сложности в работе с "Фейсбуком" испытывают жители Аргентины, Перу, Боливии, Колумбии, Эквадора, крупных городов Чили, а также бразильского Сан-Паулу.

По данным портала, пользователи жалуются на проблемы с полным отключением соцсети (39%), с новостной лентой (30%), а также с авторизацией (30%).