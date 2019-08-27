Apple пожертвует средства на восстановление лесов в Бразилии после пожаров

Глава компании выразил сожаления по поводу разрушения одной из самых важных экосистем в мире.

Глава Apple Тим Кук заявил, что корпорация выделит деньги на восстановление лесов Амазонии после пожаров. Об этом он написал в "Твиттере".

Глава компании выразил сожаление по поводу разрушения одной из самых важных экосистем в мире.

— Apple пожертвует средства, чтобы помочь сохранить биологическое разнообразие и восстановить незаменимые леса Амазонии в Латинской Америке, — написал Кук.

В этом году в Бразилии уже произошло более 78 тысяч лесных пожаров, что является худшим показателем с 2013 года. Несколько дней назад Лайф сообщал о новых 1663 очагах возгорания.