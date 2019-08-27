Пилотажные группы ВКС в рамках МАКС-2019 покажут, как надо вести воздушный бой

Пилотажные группы Воздушно-космических сил России примут участие в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019, где продемонстрируют зрителям фигуры высшего пилотажа, а также действия в ходе ближнего манёвренного воздушного боя.

Как сообщила пресс-служба Минобороны России, пилотажные группы "Соколы России" на истребителях Су-35С, "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 продемонстрируют как наступательные, так и оборонительные действия, которые пройдут на больших скоростях на высоте до 200 метров. Также будет показан групповой пилотаж в составе звена и одиночный пилотаж на форсажном режиме работы двигателей.

Кроме того, российские асы продемонстрируют фигуры высшего пилотажа, такие как "петля Нестерова", "горка с поворотом", "боевой разворот", "синхронные бочки", "колокол", "зеркало", "групповая бочка".

Также на авиасалоне будет представлено 15 единиц стоящей на вооружении ВКС авиационной техники, среди которых последняя модификация Ил-76МД-90А, стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, а также другие модели самолётов и вертолётов.

Ранее Лайф показывал запись новой фигуры высшего пилотажа, которую российские пилоты впервые продемонстрируют на МАКС–2019.