СМИ: В Шереметьево могут сократить количество голосовых оповещений

Пилотный проект могут запустить уже в этом году, а в случае его успеха то же самое появится и в других аэропортах в 2020 году.

В аэропорту Шереметьево хотят сократить количество голосовых оповещений для создания большего комфорта пассажирам и сотрудникам, сообщает газета "Известия".

По данным издания, Международная ассоциация аэропортов (МАА) прислала в Минтранс РФ письмо с предложением реализовать проект "Тихий аэропорт", пилотной площадкой для которого должно стать Шереметьево.

Представители аэропортов предложили в том числе транслировать информацию, не относящуюся к отправлению и прибытию рейсов, только на электронных табло. Например, данные о проезде до ближайшего населённого пункта и правилах поведения в аэропорту.

Визуально или акустически по выбору аэропорта пассажиров могут информировать о времени отправления и прибытия самолёта, времени и месте регистрации, а также об отмене рейсов. Данные о месте, времени начала и завершения посадки должны передавать с помощью голосовых и текстовых сообщений.

Такая идея принадлежит администрации Шереметьево.

— Это наша инициатива. Руководство Шереметьево с ней ранее обратилось в Минтранс. Проект позволит обеспечить максимально комфортные акустические условия для пребывания пассажиров в аэропорту, — приводит издание слова представителя аэропорта.

ММА рассчитывает запустить пилотный проект уже в этом году, а в случае его успеха то же самое будут внедрять и в других аэропортах в 2020 году.