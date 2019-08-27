СМИ: В Шереметьево могут сократить количество голосовых оповещений

В аэропорту Шереметьево хотят сократить количество голосовых оповещений для создания большего комфорта пассажирам и сотрудникам, сообщает газета "Известия".
По данным издания, Международная ассоциация аэропортов (МАА) прислала в Минтранс РФ письмо с предложением реализовать проект "Тихий аэропорт", пилотной площадкой для которого должно стать Шереметьево.
Представители аэропортов предложили в том числе транслировать информацию, не относящуюся к отправлению и прибытию рейсов, только на электронных табло. Например, данные о проезде до ближайшего населённого пункта и правилах поведения в аэропорту.
Визуально или акустически по выбору аэропорта пассажиров могут информировать о времени отправления и прибытия самолёта, времени и месте регистрации, а также об отмене рейсов. Данные о месте, времени начала и завершения посадки должны передавать с помощью голосовых и текстовых сообщений.
Такая идея принадлежит администрации Шереметьево.
— Это наша инициатива. Руководство Шереметьево с ней ранее обратилось в Минтранс. Проект позволит обеспечить максимально комфортные акустические условия для пребывания пассажиров в аэропорту, — приводит издание слова представителя аэропорта.
ММА рассчитывает запустить пилотный проект уже в этом году, а в случае его успеха то же самое будут внедрять и в других аэропортах в 2020 году.
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