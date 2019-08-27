Зеленский вручил орден евродепутату, сжёгшему платья цветов георгиевской ленты

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Святой равноапостольной княгини Ольги I депутата Европарламента от Латвии Сандру Калниете, получившую краткосрочную популярность после антироссийской фотосессии весной 2019 года.

Как передаёт "Sputnik Латвия", за какие конкретно достижения евродепутат была удостоена награды, не отмечается, но сама она была "глубоко тронута и польщена" выказанным признанием со стороны украинского президента. Вместе с ней госнаграды от Зеленского получили ещё 23 иностранных политика и дипломата.

Калниете, известная в основном по антироссийской деятельности внутри Латвии, в мае этого года демонстративно сожгла своё платье, которое напоминало ей цвета георгиевской ленты. На фотосессии, устроенной глянцевым журналом Privātā Dzīve, её товарищ по партии и взглядам Карлис Шадурскис разрезает платье ножницами, а затем поджигает его с использованием спирта, который якобы достался Сандре от свёкра, бывшего врача легиона СС.