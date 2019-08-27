Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в доме в Находке

Двух пострадавших при взрыве в доме в Находке прооперировали, их состояние всё ещё стабильно тяжёлое, сообщил РИА "Новости" представитель Администрации Приморского края.

— Оба пострадавших вчера были прооперированы. На утро состояние остаётся тяжёлым, но стабильным — без отрицательной динамики, — приводит агентство слова собеседника.

Как ранее писал Лайф, при взрыве в многоквартирном доме в Находке погибло два человека и ещё двое получили ранения. По предварительной информации, там взорвалась граната.