Медики рассказали о состоянии пострадавших при взрыве гранаты в доме в Находке

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Фото © Pixabay

Двух пострадавших при взрыве в доме в Находке прооперировали, их состояние всё ещё стабильно тяжёлое, сообщил РИА "Новости" представитель Администрации Приморского края.

Оба пострадавших вчера были прооперированы. На утро состояние остаётся тяжёлым, но стабильным — без отрицательной динамики, — приводит агентство слова собеседника.

Как ранее писал Лайф, при взрыве в многоквартирном доме в Находке погибло два человека и ещё двое получили ранения. По предварительной информации, там взорвалась граната.

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