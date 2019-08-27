Площадь лесных пожаров в Сибири уменьшилась

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Сибири, по которым проводятся работы по активному тушению, уменьшилась на 12,8 тысячи гектаров. Об этом сообщает РИА "Новости".

По данным Федеральной авиалесоохраны, по состоянию на 00:00 27 августа на территории России действовал 91 пожар общей площадью 43 335 гектаров, за сутки было ликвидировано 36 лесных пожаров.

Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Красноярском крае — 66 пожаров площадью 19,6 тысячи гектаров. В четырёх субъектах РФ — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии — из-за разгула огненной стихии до сих пор действует режим ЧС.