Пугачёва назвала свою преемницу

Поклонники Светланы Лободы отметили, что она действительно достойна стать новой примадонной.

Алла Пугачёва назвала имя своей преемницы — певица Светлана Лобода. Соответствующий ролик Лобода опубликовала в "Инстаграме".

На видео Пугачёва желает России жить спокойно, поскольку у неё есть "ещё одна", а "все остальные в тени". При этом певица показывает рукой на Лободу, которая смеётся и закрывает лицо руками.

В комментарии к видео Лобода благодарит Пугачёву за "благословение".

Поклонники Лободы подчеркнули, что она действительно достойна стать новой примадонной, а "благословение" Пугачёвой — лишь очередное свидетельство этому.