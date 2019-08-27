Лидер демократов в Сенате США назвал ужасной идею Трампа пригласить Россию на G7

По его мнению, такое предложение может негативно сказаться на безопасности американского государства.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер назвал "ужасным" предложение американского президента Дональда Трампа пригласить российского лидера Владимира Путина на следующий саммит G7 в 2020 в США. Об этом сообщила газета The Hill.

Шумер выступил против возвращения к формату G8 с участием России якобы из-за провокации Москвы начала новой гонки вооружений, а также вмешательства в американский избирательный процесс.

— В связи с тем что Соединённые Штаты ответственны за организацию и проведение следующего саммита G7, ужасающим предстаёт факт того, что президент Трамп, кажется, одержим идеей пригласить Владимира Путина обратно (На саммит. — Прим. Лайфа), — приводит издание слова политика.

Как считает сенатор, приглашение Трампа лишь является свидетельством слабости перед президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, по мнению Шумера, такое решение негативно скажется на безопасности США.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поссорился с лидерами стран "Большой семёрки" из-за желания вернуть Россию в международный клуб.