Китай обвинил в шпионаже задержанного писателя из Австралии

Китайские власти предъявили официальные обвинения в шпионаже находящемуся под стражей с января 2019 года писателю из Австралии Ян Хэнцзюню. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Как рассказал журналистам его адвокат Роб Стари, защите пока не до конца ясно, с чем именно связаны предъявленные обвинения, из-за размытых формулировок в обвинительном листе. Но если речь идёт о шпионаже, то его подзащитному может грозить многолетнее тюремное заключение или смертная казнь.

Кроме того, он признался, что у защиты есть подозрения в том, что реальная причина задержания связана с активистской деятельностью Хэнцзюня, поскольку он является "сторонником демократических ценностей".

Ян Хэнцзюнь — австралийский писатель китайского происхождения, бывший сотрудник Министерства иностранных дел КНР, сменивший род деятельности и ставший независимым учёным. Ведёт свой блог на "Ютубе", в котором помимо прочего выступает с критикой Коммунистической партии КНР. 18 января он прибыл в Китай вместе с семьёй, после чего перестал выходить на связь.