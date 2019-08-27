В ВМС Украины заявили, что их корабль зашёл в зону российских учений

Российские корабли сопровождали "Переяслав" ещё от Грузии, откуда он плыл с учений НАТО.

Малый разведывательный корабль "Переяслав" Военно-морских сил Украины заходил в зону учений Черноморского флота России. Об этом в эфире телеканала UA.TV сказал замначальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

По его словам, в период российских учений украинский корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии.

— Могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, однако были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации, — пояснил он.

По словам полковника, российские корабли сопровождали "Переяслав" ещё от Грузии.

— Мы зашли, потому что там не было никакой деятельности. Не только мы, там было интенсивное судоходство, — добавил Рыженко.

"Переяслав" имел право войти в данную зону учений, поскольку это было разрешено международным правом, а само судно является военным кораблём, отметил полковник.

"Переяслав" — малый разведывательный корабль проекта 1824Б, судно спецназначения украинских ВМС. Он был введён в эксплуатацию в 1986 году, в 1995 году при разделе Черноморского флота СССР передан Украине.

Учения подразделений ЧФ РФ, базирующихся в Крыму и Краснодарском крае, стартовали 19 августа.

В начале июля Киев заявил, что российский сторожевой корабль "Сметливый" якобы нарушил международное морское право, заплыв в закрытый для мореплавания район, где проходят учения НАТО и Незалежной Sea Breeze — 2019. В Черноморском флоте РФ тогда опровергли заявления Украины.

Зеленский показал видео с ржавой "Украиной"