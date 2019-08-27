В Росавиации назвали сумму задолженности авиакомпаний Грузии

Задолженность грузинских авиакомпаний России за аэронавигационное обслуживание составила миллион долларов, рассказала РИА "Новости" директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Светлана Петрова.

По её словам, ещё десять лет назад Министерство экономического развития Грузии согласилось с фактом наличия просроченной задолженности перед Госкорпорацией по ОрВД и в рамках достигнутых договорённостей предоставило график её погашения, однако платежи не поступают.

После прекращения авиасообщения между Россией и Грузией 8 июля в Минтрансе заявили, что грузинским авиакомпаниям необходимо полностью погасить задолженность для снятия запрета на полёты.