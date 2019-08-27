Компания из России требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

Это первый подобный иск после двух авиакатастроф новейшего пассажирского самолёта.

Российская компания намерена добиться отмены контракта на поставку 35 самолётов Boeing 737 Max через суд. Об этом пишет издание Financial Times.

Иск подала компания "Авиакапитал-сервис" в суд Чикаго, она требует от производителя вернуть аванс в размере 35 миллионов долларов и проценты, а также выплатить сумму упущенной выгоды в 75 миллионов. Общая сумма иска — 115 миллионов долларов.

Это первый такой иск после двух авиакатастроф новейшего пассажирского самолёта и приостановки его эксплуатации.

В иске компания заявила, что Boeing "намеренно" не раскрыла информацию о лётной годности 737 Max клиентам, включая "Авиакапитал-Сервис", чтобы побудить их купить самолёт. Компания заказала у Boeing 35 таких бортов до того, как их полёты запретили по всему миру, и теперь хочет, чтобы заказ отменили.

Компания обвинила авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке воздушного судна, которое было "неисправно", но и при "утаивании критической информации" от авиационных властей США.

Запреты на полёты Boeing 737 MAX начали действовать после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.

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