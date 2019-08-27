Компания из России требует через суд взыскать с Boeing $115 млн

Российская компания намерена добиться отмены контракта на поставку 35 самолётов Boeing 737 Max через суд. Об этом издание Financial Times.
Иск подала компания "Авиакапитал-сервис" в суд Чикаго, она требует от производителя вернуть аванс в размере 35 миллионов долларов и проценты, а также выплатить сумму упущенной выгоды в 75 миллионов. Общая сумма иска — 115 миллионов долларов.
Это первый такой иск после двух авиакатастроф новейшего пассажирского самолёта и приостановки его эксплуатации.
В иске компания заявила, что Boeing "намеренно" не раскрыла информацию о лётной годности 737 Max клиентам, включая "Авиакапитал-Сервис", чтобы побудить их купить самолёт. Компания заказала у Boeing 35 таких бортов до того, как их полёты запретили по всему миру, и теперь хочет, чтобы заказ отменили.
Компания обвинила авиапроизводителя в "небрежных действиях и решениях" не только при разработке воздушного судна, которое было "неисправно", но и при "утаивании критической информации" от авиационных властей США.
Запреты на полёты Boeing 737 MAX начали действовать после двух авиакатастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.
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