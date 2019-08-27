В Посольстве РФ заявили, что американский сенатор Джонсон не обращался за визой

В диппредставительстве ставят под сомнение тот факт, что республиканец хотел наладить прямой диалог с российскими политиками.

Американский сенатор от Республиканской партии Рон Джонсон, который ранее заявил об отказе в российской визе, на самом деле не обращался в Посольство России в Вашингтоне и не сообщал ему о своих планах посетить РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу диппредставительства.

— Сенатор в наше посольство за визой не обращался и не информировал о своих планах посетить Россию, — отметили дипломаты.

Как рассказали в посольстве, "безосновательность обвинений сенатора Джонсона в адрес России не оставляет сомнений: он готов не к диалогу, а настроен на конфронтацию". При этом дипломаты обвинили политика в русофобии и искажении внешней политики России, а также в допущении грубых выпадов.

В связи с этим в Посольстве РФ ставят под сомнение серьёзность заявлений Джонсона по поводу его так называемых намерений восстановить прямой диалог с российскими парламентариями.

— Мы давно призываем США вывести законодателей из любых ограничений на поездки, как первый шаг по отмене чёрных списков, — отметили в посольстве.

Напомним, ранее Рон Джонсон заявил, что ему отказали в российской визе. В РФ политик собирался провести встречи с рядом чиновников, представителями американского бизнеса, а также "организациями гражданского общества".