Покрасу Лампасу предложили украсить Сланцы

Российскому уличному художнику Покрасу Лампасу предложили заняться облагораживанием облика города Сланцы, где наблюдается нехватка памятников современного искусства. С такой инициативой выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

По его словам, город Сланцы сам по себе является памятником индустриальной эпохи и современное искусство смотрелось бы на его улицах уместно, но "наблюдается явный дефицит" подобных объектов.

— В данной связи прошу вас посетить наш город и создать здесь новый объект в вашем стиле — он станет новым туристическим символом города и полюбится коренным жителям Сланцев, — приводит текст письма депутата РИА "Новости".

Петров отмечает, что на фоне ситуации в Екатеринбурге к нему поступили обращения от молодёжи с просьбой провести в Сланцах фестиваль уличного искусства. Художнику обещают организовать согласование места для каллиграфической картины и гарантируют покупку красок.