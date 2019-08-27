СКР: Устроившие геноцид в годы ВОВ латвийские каратели могут быть живы

Расследование ведётся вокруг событий 1941–1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Чёрное на территории современной Новгородской области.

Некоторые члены группы латвийских карателей, в годы Великой Отечественной войны проводившие массовые расправы над мирными жителями территории современной Новгородской области, ещё могут быть живы. Такое мнение озвучил руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Новгородской области Сергей Килессо в интервью РИА "Новости".

— Я даже не могу отрицать того, что некоторые из преступников, действующих в деревне Жестяная Горка и селе Черное, окажутся живыми до сих пор, — рассказал он.

Он напомнил о телевизионных кадрах из Латвии и Эстонии, на которых "счастливые преклонные люди, пышущие жизнью, с нацистскими флагами и в нацистской форме бегают вокруг площади и отдают нацистские приветствия". Поэтому эксперт не исключил, что кто-то из них мог ранее орудовать в Жестяной Горке.

Килессо также допустил тот факт, что в рамках расследования выявятся новые каратели, чьи имена были ранее неизвестны.

В мае 2019 года Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о геноциде в Новгородской области после обнаружения останков жертв нацистов. Расследование ведётся вокруг событий 1941–1943 годов в деревне Жестяная Горка и селе Чёрное. Всего специалистам удалось поднять более 400 тел.