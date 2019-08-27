На Камчатке офицер утонул в реке, задерживая браконьеров

Молодой человек 1995 г.р. при преследовании нарушителей провалился в реку, и его унесло течением.

Камчатские следователи проводят проверку по факту смерти военнослужащего, погибшего в ходе операции по задержанию браконьеров на реке Караг, информирует региональное СУ СКР.

По предварительной информации, офицер 1995 г.р. при преследовании нарушителей провалился в реку, его унесло течением.

— В ходе поисковых мероприятий в результате осмотра места с воздуха тело военнослужащего было найдено и силами водолазов извлечено из воды. Для установления причины смерти назначено судебно-медицинское исследование трупа. Проводится проверка, — поясняется в сообщении.

По её результатам будет принято процессуальное решение и дана оценка действиям лиц, находившихся на месте происшествия.