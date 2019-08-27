В МВД опровергли сообщения о самоубийстве сбежавшего с оружием полицейского

Поиски полицейского из Якутии Айтала Томского, который сбежал со службы с табельным оружием, продолжаются, публикации в СМИ о его самоубийстве не соответствуют действительности. Об этом сообщила начальник пресс-службы Управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

— Мы продолжаем оперативно-разыскные мероприятия. Сведения о самоубийстве Томского недостоверны, — приводит её слова РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что сержант транспортной полиции Айтал Томский 26 августа пришёл на работу, получил служебный пистолет и две обоймы патронов к нему, после чего сбежал домой, переоделся и с тех пор его местонахождение неизвестно.