В МВД опровергли сообщения о самоубийстве сбежавшего с оружием полицейского

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Айтал Томский. Фото © Северо-Восточное ЛУ МВД на транспорте.

Поиски полицейского из Якутии Айтала Томского, который сбежал со службы с табельным оружием, продолжаются, публикации в СМИ о его самоубийстве не соответствуют действительности. Об этом сообщила начальник пресс-службы Управления МВД на транспорте по Дальнему Востоку Ольга Мироненко.

Мы продолжаем оперативно-разыскные мероприятия. Сведения о самоубийстве Томского недостоверны,приводит её слова РИА "Новости".

Ранее Лайф сообщал, что сержант транспортной полиции Айтал Томский 26 августа пришёл на работу, получил служебный пистолет и две обоймы патронов к нему, после чего сбежал домой, переоделся и с тех пор его местонахождение неизвестно.

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