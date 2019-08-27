В Госдуме считают, что увеличение зарплат шахтёров поможет росту добычи угля

При этом отрасль технически готова к увеличению добычи — сотрудники предприятий обладают необходимыми навыками для этого.

При увеличении размера заработной платы шахтёрам произойдёт большее развитие угольной отрасли к 2035 году, заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы РФ, Герой Труда, посол мирового чемпионата WorldSkills в Казани Владимир Мельник.

По его словам, в Минэнерго готовится обновлённая программа развития угольной отрасли в РФ, которая предусматривает увеличение добычи угля в стране до 550–670 миллионов тонн к 2035 году. По словам главы Минэнерго Александра Новака на встрече с президентом России Владимиром Путиным, рост добычи в основном произойдёт из-за роста потребления угля в ЖКХ. В сентябре документ должен быть представлен в правительство.

— Производительность высокая, добывать можно, просто всё зависит от организации труда и от горно-геологических условий в нашей профессии. Техника позволяет, люди готовы работать, повышение зарплаты тоже повлияет, — сказал он.

По его словам, отрасль технически готова к достижению такого показателя, сотрудники предприятий обладают необходимыми навыками для этого.

— Достичь возможно, современная техника позволяет добывать. Бригада, в которой я работал, добывала 707 тысяч тонн угля. Это был месячный рекорд у нас. Когда я уже ушёл из бригады, и один миллион, и полтора миллиона тонн в месяц добывали одной бригадой, — добавил он.

Минэнерго и Минэкономразвития предполагают, что в 2019 году добыча угля в России будет более 450 миллионов тонн. При этом в Минэнерго отметили, что сейчас добыча угля продолжает расти более чем на 20 миллионов тонн каждый год. По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса, в первые шесть месяцев текущего года добыча составила 212,1 миллиона тонн, что на 0,8% ниже, чем годом ранее.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о рисках для России в угольной промышленности.