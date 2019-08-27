Посольство выясняет обстоятельства гибели россиянки на Фудзияме

Посольство России в Токио находится в контакте с полицией Японии и занимается выяснением обстоятельств гибели гражданки РФ во время восхождения на вулкан Фудзияма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство.

— В посольство поступили данные о гибели российской гражданки в результате несчастного случая при восхождении на гору Фудзияма. Посольство поддерживает постоянный контакт по данному вопросу с полицией и родственниками погибшей, держит ситуацию на контроле, — пояснили агентству в посольстве.

Сейчас дипмиссия ожидает от полиции подтверждения обстоятельств гибели россиянки.

Напомним, российская туристка погибла при восхождении на вулкан Фудзияма на японском острове Хонсю. 29-летнюю Анну Дубровину, по предварительным данным, придавило камнем или осколком горной породы.