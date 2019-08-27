Нацассамблея Венесуэлы назвала недействительным военное соглашение с Россией

Национальная ассамблея Венесуэлы, которая находится под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с РФ в военной сфере.

— Это соглашение не рассматривалось ни комиссией по внешней политике, суверенитету и интеграции, ни парламентом, — объясняется в тексте документа, который был размещён в "Твиттере".

Россия и Венесуэла 15 августа заключили соглашение о визитах военных кораблей. Документ был подписан российским министром обороны Сергеем Шойгу и его венесуэльским коллегой Владимиром Падрино Лопесом в ходе встречи в Москве. Соглашение предусматривает визиты кораблей в порты обоих государств.

Ситуация в Венесуэле обострилась в январе, когда лидер оппозиции Хуан Гуайдо после массовых протестов провозгласил себя временным президентом страны. США, большинство членов Евросоюза и латиноамериканских стран признали его легитимным лидером. Россия и ряд других государств заявили о поддержке действующего президента Николаса Мадуро.