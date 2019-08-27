В Монголии нашли останки 17 красноармейцев, сражавшихся на Халхин-Голе

Ещё около двух тысяч наших соотечественников, погибших в бою, объявлены пропавшими без вести.

Останки 17 солдат Красной армии, погибших в сражениях на реке Халхин-Гол 80 лет назад, обнаружены в Монголии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

— В Монголии поисковый отряд российских военнослужащих совместно с представителями монгольских общественных организаций поднял на поверхность останки 17 солдат Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол, — сказано в сообщении.

Раскопки проводились в 350 километрах от города Чойбалсан в районе сопки Ремизова.

Погибшие красноармейцы были похоронены на мемориальном кладбище недалеко от села Халхин-Гол, там находятся останки и других воинов. Однако имена красноармейцев не удалось определить. Их принадлежность к Красной армии определилась по обуви и одежде, а останки сильно повреждены. У погибших бойцов не было при себе никаких предметов или документов, которые могли бы помочь установить их личности.

Монгольские отряды боевиков ведут большую работу по обнаружению погибших бойцов обеих стран, в этом году к ним присоединились военные ВВО, которые обследовали территорию сражений с металлоискателями.

Как сообщили в пресс-службе, уже удалось поднять и захоронить 103 солдата РККА, около двух тысяч наших соотечественников, которые сражались у берегов Халхин-Гола, объявлены пропавшими без вести.