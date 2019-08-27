August 21, 2019
В Сети появились видео и фото американских военных, устроивших заезд на российских танках Т-80 во время боевых учений с Южной Кореей.
#TankSaturday— 3-8 CAV (Warhorse) (@3rd8cav) August 24, 2019
We were to busy on Tuesday sorry.#tanktwitter #WeAreGreywolf #RaiseTheBlack@1stCavalryDiv pic.twitter.com/c3MxkPIzSq
Третья бронетанковая бригада является единственным подразделением южнокорейской армии, которое пользуется российской техникой. Помимо Т-80 у подразделения также есть БМП-3.
August 21, 2019
При этом в течение 20 лет Т-80 был самым мощным танком в Южной Корее. До модернизации Т-80 хранили на базах в качестве стратегического резерва: они должны были быть расконсервированы в случае возникновения угрозы или начала масштабных военных действий, но три года назад Сеул решил провести их модернизацию.
Однако российские военные нашли более оригинальное использование танка Т-80, приготовив яичницу и кофе с его помощью.
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